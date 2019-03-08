Этот контент был опубликован 8 марта 2019 г. 17:34

Кабул. 8 марта. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана возложили вину за произошедшее в четверг нападение на митинг в Кабуле на движение "Талибан" (в РФ движение признано террористическим и запрещено).

"Наше предварительное расследование показало, что это совершено террористической группой "Талибан". В результате минометного обстрела митинга, к сожалению, погибли 11 наших граждан, 95 человек получили ранения", - заявил журналистам в пятницу исполняющий обязанности начальника пресс-центра МВД ИРА Нусрат Рахими.

В митинге в память об афганском шиитском лидере Абдуле Али Мазари в Кабуле в четверг принимали участие премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, бывший президент страны Хамид Карзай, министр иностранных дел Афганистана Салахуддин Раббани и кандидаты на пост главы государства Ханиф Атмар и Абдул Латиф Педрам.

При обстреле был ранен А.Л.Педрам. Х.Атмар не пострадал, но ранения получили восемь его телохранителей.

Накануне на афганских сайтах появилось сообщение о том, что террористическая организация ИГ (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на митинг в Кабуле.

сн аг

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