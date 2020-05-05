Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 13:45

Кабул. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Совет национальной безопасности Афганистана объявил, что в ближайшее время освободит из тюрем еще 850 талибов ("Талибан" - запрещенная в России экстремистская организация), сообщает во вторник национальное информационное агентство "Bakhtar".

"Согласно указу президента, 748 талибов были уже освобождены, еще 850 также будут освобождены", - сообщил агентству начальник пресс-центра Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Фейсал.

По сведениям агентства, талибы в свою очередь освободили 112 находившихся у них в плену военнослужащих афганских правительственных сил.

Процесс обмена военнопленными осуществляется на основании мирного соглашения, подписанного США и талибами в конце февраля. Правительство Афганистана до начала мирных межафганских переговоров должно освободить из тюрем 5 тыс. сторонников талибов. Боевики, в свою очередь обязались отпустить из плена 1 тыс. военнослужащих правительственных сил.

США и ряд международных организаций призвали афганские стороны ускорить обмен военнопленными на фоне угрозы заражения новой коронавирусной инфекцией.

По сведениям министерства общественного здравоохранения Афганистана, по состоянию на 5 мая число инфицированных COVID-19 в стране составило 3224 человек. С начала пандемии в Афганистане выздоровели 421 человек, скончались 95.

Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом в этой стране был зарегистрирован 24 февраля в городе Герат у 35 летнего мужчины, прибывшего из провинции Кум в Иране.

аг

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