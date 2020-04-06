Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 12:20

Дубай. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Задержка с освобождением пленных талибов связана с тем, что радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) требует выпустить на свободу 15 высших полевых командиров, сообщил в понедельник журналистам глава дирекции местного самоуправления Афганистана Матин Бег.

По его словам, эти полевые командиры "причастны к крупным вооруженным атакам" движения.

Требование талибов "свидетельствует об упрямстве движения и не приемлемо", сказал чиновник, слова которого приводят афганские СМИ.

На прошлой неделе технические вопросы обмена пленными обсуждала делегация талибов, впервые посетившая Кабул. Планировалось, что на первом этапе власти освободят 100 талибов, а боевики выпустят на свободу 20 афганских военнослужащих.

Операция намечалась на 2 апреля, но до сих пор не состоялась.

Накануне "Талибан" обвинило США в нарушении подписанных с движением 29 февраля в Дохе мирных соглашений. В соответствии с ними правительство перед началом межафганских переговоров должно были освободить 5 тыс. пленных боевиков, а талибы - 1 тыс. военнослужащих афганских сил безопасности.

"Освобождение 5000 заключенных было отложено по неоправданным причинам. Центры моджахедов, которые не являются полем битвы, неоднократно подвергались нападениям. В районах, находящихся под нашим контролем, были совершены нападения на простых моджахедов", - говорится в заявлении талибов, которое публикуют афганские СМИ.

"В Гильменде, Кандагаре, Фарахе, Кундузе, Нангархаре, Пактии, Бадахшане, Балхе и других частях страны было много нарушений соглашения, подробности которых мы время от времени сообщали американцам по каналу связи", - отмечается в заявлении.

"Мы настоятельно призываем американцев самим соблюдать содержание соглашения и информировать своих коллег о необходимости полного соблюдения соглашения", - подчеркивают талибы.

"Если эти нарушения продолжатся, это приведет к атмосфере недоверия, а также росту уровня войны", - говорится в заявлении.

Представитель американских сил в Афганистане полковник Сонни Леггетт отверг обвинения талибов.

"Американский военный контингент выполнял и продолжает выполнять военные условия соглашения между США и талибами, любые иные утверждения на этот счет беспочвенны. Силы США ясно заявили, что будут защищать наших партнеров из афганских сил безопасности в случае нападения на них, как это предусмотрено соглашением", - заявил Леггетт, которого цитируют афганские ССМ.

"Талибы должны сократить уровень насилия. Такова воля народа Афганистана и необходимое условие для того, чтобы политически процесс заработал с целью достижения приемлемого для всех афганцев урегулирования", - сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь Совета национальной безопасности Афганистана Джавид Файсал заявил, что Кабул остается привержен выполнению указа президента Ашрафа Гани об освобождении пленных талибов.

1ак ав

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