Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 11:44

Кабул. 30 января. ИНТЕРФАКС - Афганские военные в ходе контртеррористической операции в северной провинции Балх уничтожили склад наркотиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация), ликвидированы 45 боевиков, сообщает в четверг пресс-центр корпуса специального назначения Афганской национальной армии.

"В ходе проведенной минувшей ночью контртеррористической операции на территории уезда Балх, одноименной провинции ликвидированы 45 боевиков террористической группировки "Талибан", еще 23 боевика арестованы" - заявили в пресс-центре, отметив, что в ходе операции также разрушен склад наркотиков, принадлежавший террористам.

вш

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