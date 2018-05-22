Афганские военные заявили о ликвидации более 20 боевиков на северо-западе страны

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 22 мая 2018 г. 8:14 22.05.2018 - 08:14

Кабул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Более 30 вооруженных экстремистов убиты и ранены на северо-западе Афганистана, сообщили во вторник в штабе 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин". "В ходе проведенной операции "Валид-5" и воздушной атаки ВВС страны на территории селения Араб-Мазор уезда Чимтал провинции Балх ликвидировано 22 вооруженных боевика, еще 15 боевиков ранены", - говорится в сообщении. Отмечается, что при нанесении ударов с воздуха по позициям противника были использованы вертолеты MD530 и штурмовики Embraer A-29А Super Tucano ВВС Афганистана. ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс