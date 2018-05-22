Афганские военные заявили о ликвидации более 20 боевиков на северо-западе страны
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Кабул. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Более 30 вооруженных экстремистов убиты и ранены на северо-западе Афганистана, сообщили во вторник в штабе 209 корпуса афганской национальной армии "Шахин".
"В ходе проведенной операции "Валид-5" и воздушной атаки ВВС страны на территории селения Араб-Мазор уезда Чимтал провинции Балх ликвидировано 22 вооруженных боевика, еще 15 боевиков ранены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при нанесении ударов с воздуха по позициям противника были использованы вертолеты MD530 и штурмовики Embraer A-29А Super Tucano ВВС Афганистана.
ав
Интерфакс