Этот контент был опубликован 5 декабря 2019 г. 4:56

Кабул. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - Масштабная атака боевиков движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация) на приграничный с Таджикистаном уезд Дашт-и-Арчи провинции Кундуз, на северо-востоке Афганистана, отбита, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-центре корпуса специального назначения афганской национальной армии (АНА).

"Минувшей ночью боевики "Талибан" атаковали с четырех сторон уезд Дашт-и-Арчи. Получив отпор и понеся потери, боевики отступили. Потери противника уточняются", - сообщил представитель пресс-центра.

Между тем, как сообщили "Интерфаксу" в штабе 217 корпуса АНА "Памир", в ночь на четверг силовики провели зачистку ряда кишлаков в пригороде Кундуза (административный центр одноименной провинции - ИФ), в результате ликвидировано 28 экстремистов и 4 единицы автотехники. Контртеррористическая операция проводилась на территории кишлаков Тулука и Дамшах.

Мк

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