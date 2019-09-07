Этот контент был опубликован 7 сентября 2019 г. 11:35

Кабул. 7 сентября. ИНТЕРФАКС - Афганские военные в субботу объявили о возвращении уезда Вардудж в провинции Бадахшан на северо-востоке страны под свой контроль, говорится в сообщении пресс-центра военного ведомства республики.

Этот уезд боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) удерживали пять лет. Контртеррористическая операция против боевиков началась на прошлой неделе. В ходе совместной операции власти намерены очистить от экстремистов в этой провинции также уезды Ямган и Куран-ва-Мунджан.

В ходе операции в уезде Вардудж были ликвидированы более 100 террористов, в том числе более 20 иностранных наемников, говорится в сообщении пресс-центра.

Накануне военное ведомство Афганистана сообщило о ликвидации в Вардудже теневого губернатора талибов в провинции Бадахшан Кари Фасихуддина.

Ап бп

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