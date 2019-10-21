Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 11:03

Кабул. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Заместитель лидера движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в северо-восточной афганской провинции Баглан убит в ходе антитеррористической операции, сообщили в понедельник в пресс-центре сил специального назначения Армии Афганистана.

По данным афганских военных, в ходе операции за минувшие сутки также ликвидированы 24 боевика, включая четырех полевых командиров "Талибан".

Правительственные силы Афганистана объявили о начале масштабной контртеррористической операции в северо-восточной провинции Баглан 17 октября.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник пресс-центра 209-го корпуса Армии Афганистана Ханиф Резаи, в операции задействованы армейские подразделения, подразделения полиции и управления национальной безопасности. Операция началась с трех направлений: Данди-Шахабуддин, Данди-Гури и Келагай.

По его словам, после завершения операции на территории провинции Баглан, военные действия против террористических группировок будут продолжены в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан.

вш

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