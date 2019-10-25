Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 8:51

Кабул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Афганский спецназ взял под контроль уездный центр Даргад в провинции Тахар, приграничной с Таджикистаном. В ходе спецоперации ликвидированы более 60 боевиков, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Афганистана.

"В результате контртеррористической операции, которая продолжается с прошлой недели, утром 25 ноября от террористов был очищен уездный центр Даргад. Таким образом, на территории всего уезда восстановлен контроль правительственных сил, ликвидировано более 60 террористов", - отмечается в документе.

Уезд Даргад был захвачен боевиками в октябре 2015 года, с тех пор правительственные силы Афганистана предпринимали несколько попыток отбить у экстремистов этот район. Однако из-за сложного рельефа местности (уезд находится на десятках островов на реке Пяндж на границе с Таджикистаном) эти попытки до сих пор не были успешны.

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