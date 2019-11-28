Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 7:53

Кабул. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - Афганские военные отразили нападение боевиков террористической организации "Талибан" (запрещена в России) на приграничный с Таджикистаном уезд Даргад в северо-восточной афганской провинции Тахар, ликвидированы 11 талибов, в том числе два полевых командира, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-центре корпуса сил специального назначения Афганской армии.

"В ночь на четверг боевики с нескольких направлений атаковали уездный центр Даргад с территории населенного пункта Кара-Тепа, в результате боестолкновения убито 11 террористов, в том числе два полевых командира Кари Кадир и Кахрамон (...). Еще шесть террористов получили ранения", - сообщили в пресс-центре.

В ходе столкновения погиб один и ранены шесть афганских военнослужащих.

вш

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