Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 8:06

Кабул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Правительственные силы Афганистана объявили о начале масштабной контртеррористической операции в северо-восточной провинции Баглан, в ней задействованы армейские подразделения, подразделения полиции и управления национальной безопасности, сообщил "Интерфаксу" в четверг начальник пресс-центра 209-го корпуса Армии Афганистана Ханиф Резаи.

"Операция началась минувшей ночью с трех направлений: Данди-Шахабуддин, Данди-Гури и Келагай. Она продолжится до полной зачистки от террористических групп территории провинции", - сообщил Резаи.

По его словам, после завершения операции на территории провинции Баглан, военные действия против группировок террористов будут продолжены в провинциях Кундуз, Тахар и Бадахшан.

вш

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