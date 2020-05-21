Дубай. 21 мая. ИНТЕРФАКС - О необходимости незамедлительно снизить всеми сторонами слишком высокий уровень насилия в Афганистане заявили спецпредставитель США Залмай Халилзад, президент страны Ашраф Гани и глава Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла.

"Мы обсудили шаги, необходимые для реализации соглашения между двумя лидерами. По вопросу о мире мы согласились, что уровень насилия в стране слишком высок и существует необходимость срочно снизить его всеми сторонами", - написал в "Твиттере" американский дипломат после встречи в Кабуле с Гани и Абдуллой - основными политическими соперниками, которые в минувшие выходные подписали соглашение об урегулировании разногласий и формировании инклюзивного правительства.

Халилзад также сказал, что достиг согласия с афганскими лидерами о "важности скорейшей реализации обязательств, заложенных в соглашении между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) и в американо-афганской совместной декларации, включая обмен пленными и запуск межафганских переговоров", сообщило афганское телевидение.

"США готовы быть партнером нового правительства в мирном процессе и усилиях по прекращению войны. Этот процесс должен основываться на своевременном выполнении взятых до настоящего времени обязательств. Об лидера не должны повторять ошибок", - подчеркнул спецпредставитель США.

До приезда в Кабул американский дипломат провел в Дохе встречи с представителями талибов.

"Я провел три конструктивных встречи с муллой Барадаром (Абдул Гани Барадар, заместитель главы радикального движения "Талибан) и членами политической комиссии движения "Талибан". Подчеркнул, что соглашение между США и талибами взаимосвязано: контртеррористические обязательства, внутриафганские переговоры, вывод войск и постепенное сокращение насилия, ведущее к постоянному прекращению огня", - написал Халилзад в "Твиттере".

Он отметил, что в ходе встреч поднял вопрос о пропавших американцах и атаках в провинциях Газни, Хост и Кундуз.

"Что касается насилия, то я сказал талибам, что насилие со всех сторон должно прекратиться. Ни в чем не повинные афганцы слишком много и слишком долго несли на себе издержки этой войны. Талибы заявили о своей приверженности этому соглашению и его осуществлению. Они сказали, что сделают все возможное, чтобы найти наших граждан. Они проконсультируются со своим руководством относительно следующего шага. Дальше - в Кабул", - добавил Халилзад.

Соглашение между США и талибами было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Тогда же была принята американо-афганская декларация. Эти документы предусматривали, в частности, что перед запуском межафганских переговоров правительство выпустит на свободу пять тысяч талибов, а радикальное движение - тысячу афганских военных. Однако позже правительство заявило о готовности поэтапно освободить до мирных переговоров полторы тыс. талибов. До сих пор ни та, ни другая сторона этих условий не выполнила.

1ак ан

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