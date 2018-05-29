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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 13:54 29.05.2018 - 13:54

Кабул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Члены верхней палаты парламента Афганистана потребовали от правительства страны аннулировать соглашения о безопасности с США, сообщает во вторник Ariana News.

"Соединенные Штаты не заинтересованы в стабильности в Афганистане, их волнуют только свои национальные интересы, поэтому договор о безопасности с этой страной не имеет никакой пользы для улучшения ситуации в области безопасности в стране и должен быть отменен", - заявили, говорится в сообщении, члены Мешрано джирги (верхней палаты парламента).

"Афганский народ хочет решительных действий в нынешней ситуации. Если этого не будет, мы должны отменить соглашение. Потому что они работают только ради своих интересов и не учитывают интересы Афганистана", - цитирует агентство сенатора Залмая Забули.

Соглашение о безопасности с США было подписано советником по национальной безопасности Афганистана Ханифом Атмаром и послом США в Кабале Джеймсом Каннингемом на следующий день после инаугурации президента Ашрафа Гани в сентябре 2014 года.

Документ позволяет части американских войск остаться в стране после 2014 года. Подписание соглашение стало одним из предвыборных обещаний А.Гани.

"Как независимое государство мы, основываясь на своих национальных интересах, подписали это соглашение ради стабильности, благополучия и процветания нашего народа, а также стабильности региона и всего мира", - заявил А.Гани после подписания документа.

Предшественник А.Гани Хамид Карзай на президентском посту долгое время отказывался подписывать соглашение, объясняя поясняя свое решение гибелью мирных жителей и заявляя, что война велась не в интересах Афганистана.

В соответствии с условиями соглашения, после 2014 года, когда завершится боевая миссия НАТО, в Афганистане смогут остаться 12 тыс. иностранных военнослужащих, 9,8 тыс. военных этого контингента должны быть американцами, а остальные - представителями других стран НАТО.

ав

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