Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 20:25

Кабул. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - В ходе начавшейся в понедельник вечером спецоперации сил безопасности и обороны в афганской провинции Баглан ликвидировано три десятка боевиков террористического движения "Талибан" (запрещено в России - ИФ)", сообщил начальник пресс-центра МВД Нусрат Рахими.

"Силы безопасности и обороны Афганистана сегодня во второй половине дня приступили к зачистке от террористов-талибов провинции Баглан. В результате 30 террористов были убиты и 11 получили ранения. Среди убитых - 90-летний командир талибов мулла Шафик, также известный как Кари Джан Ага", - говорится в сообщении, которое Рахими опубликовал в твиттере.

Спецоперации будут продолжены и в других провинциях, сообщил представитель МВД.

ки

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