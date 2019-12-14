Этот контент был опубликован 14 декабря 2019 г. 8:58

*** В Минобороны сообщают о гибели девяти военных

Кабул. 14 декабря. ИНТЕРФАКС - В провинции Газни в Афганистане в ночь на субботу несколько солдат расстреляли своих сослуживцев и, забрав с собой оружие и боеприпасы, бежали к талибам ("Талибан" - запрещенная в России террористическая организация), сообщили местные СМИ со ссылкой на главу уезда Карабаг.

"Семь солдат на посту "Лион Бозор" в уезде Карабаг минувшей ночью расстреляли своих сослуживцев, убито 25 военнослужащих. Нападавшие забрали с собой имевшееся на посту оружие и боеприпасы и бежали к талибам", - сообщает телеканал 1TV, ссылаясь на главу уезда.

Между тем, министерство национальной обороны подтвердило гибель девяти солдат.

"Вчера вечером девять солдат национальной армии Афганистана (АНА) приняли мученическую смерть от талибов в уезде Карабаг провинции Газни. Мы расследуем ситуацию и позже поделимся дополнительной информацией", - говорится в официальном сообщении пресс-центра министерства обороны.

Ответственность за нападение взяли на себя талибы, которые утверждают, что убили 32 военных, уничтожили правительственный танки и один автомобиль.

ап

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!