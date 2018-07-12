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Этот контент был опубликован 12 июля 2018 г. 9:50 12.07.2018 - 09:50

Талукан. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) взяли под свой контроль значительную часть граничащей с Таджикистаном территории в Афганистане, сообщают местные СМИ.

"В четверг утром экстремисты захватили позиции правительственных сил в приграничном с Таджикистаном уезде Хваджа Гхар", - сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора афганской провинции Тахар Сунатуллу Тимур.

"Есть угроза полного захвата талибами уезда Хваджа Гхар, а также соседних уездов Даргад, Янги Кала и Дашти Кала, расположенных на границе с Таджикистаном, так как в настоящее время на этой территории власти не располагают достаточными силами средствами для отражения атаки", - отметил С.Тимур.

Ранее в четверг СМИ сообщили об атаке боевиков в граничащем с Таджикистаном уезде Дашти-Арчи соседней с Тахаром провинции Кундуз. "Боевики атаковали подразделение армии в населенном пункте Пули Моманд уезда Дашти-Арчи в полночь, убив 32 солдата и ранив 20. Экстремисты забрали с собой все имеющееся в расположении подразделения оружие и боеприпасы, технику и снаряжение", - говорилось в сообщении.

Несколько дней назад местные СМИ сообщили, что рота национальной армии, дислоцированная на границе с Таджикистаном, ночью покинула расположение, опасаясь нападения талибов, после того, как среди местного населения распространились слухи о возможной атаке боевиков. Но на следующий день, убедившись в том, что слухи были ложными, военнослужащие вновь вернулись в казарму.

ав

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