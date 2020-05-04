Этот контент был опубликован 4 мая 2020 г. 9:29

Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в южной провинции Гильменд в воскресенье.

"Десятки сотрудников враждебных сил были уничтожены или ранены в результате атаки", - говорится в распространенном заявлении представителя талибов.

По данным местных властей, в результате теракта погибли пять афганских военных, еще пятеро получили ранения. СМИ сообщают о 18 жертвах взрыва.

В районе, где произошел теракт, размещаются не менее 150 военнослужащих афганской армии.

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