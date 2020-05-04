Дубай. 4 мая. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в России) взяло на себя ответственность за подрыв начиненного взрывчаткой автомобиля в южной провинции Гильменд в воскресенье.
"Десятки сотрудников враждебных сил были уничтожены или ранены в результате атаки", - говорится в распространенном заявлении представителя талибов.
По данным местных властей, в результате теракта погибли пять афганских военных, еще пятеро получили ранения. СМИ сообщают о 18 жертвах взрыва.
В районе, где произошел теракт, размещаются не менее 150 военнослужащих афганской армии.
1гк ри