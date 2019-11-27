Дубай. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Тегеране провела встречу с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщило в среду иранское телевидение.
По его данным, на этой встрече речь шла об инициативах Тегерана по содействию внутриафганскому мирному процессу.
Представитель талибов сообщил в своем Twitter о том, что эта встреча состоялась накануне.
Афганские талибы ранее уже проводили встречи с иранцами, а также посещали для обсуждения урегулирования в Афганистане и другие страны - Россию, Китай, Пакистан.
1ар ри