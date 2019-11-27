Этот контент был опубликован 27 ноября 2019 г. 19:45

Дубай. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Тегеране провела встречу с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщило в среду иранское телевидение.

По его данным, на этой встрече речь шла об инициативах Тегерана по содействию внутриафганскому мирному процессу.

Представитель талибов сообщил в своем Twitter о том, что эта встреча состоялась накануне.

Афганские талибы ранее уже проводили встречи с иранцами, а также посещали для обсуждения урегулирования в Афганистане и другие страны - Россию, Китай, Пакистан.

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