Дубай. 27 ноября. ИНТЕРФАКС - Делегация афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Тегеране провела встречу с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, сообщило в среду иранское телевидение.

По его данным, на этой встрече речь шла об инициативах Тегерана по содействию внутриафганскому мирному процессу.

Представитель талибов сообщил в своем Twitter о том, что эта встреча состоялась накануне.

Афганские талибы ранее уже проводили встречи с иранцами, а также посещали для обсуждения урегулирования в Афганистане и другие страны - Россию, Китай, Пакистан.

1ар ри

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Teaser Instagram

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!

Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!=

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта