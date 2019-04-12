Этот контент был опубликован 12 апреля 2019 г. 8:20

Дубай. 12 апреля. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о начале ежегодного весеннего наступления - операции "Победа".

"Наши обязательства по джихаду еще не выполнены. Хотя значительная часть нашей родины освобождена от врагов, силы иностранных оккупантов все еще продолжают оказывать военное и политическое влияние на нашу мусульманскую страну", - говорится в распространенном движением заявлении.

Целями операция "Победа", которая будет проводиться в масштабах всего Афганистана, являются "истребление оккупации" и "очищение нашей мусульманской Родины от вторжения и коррупции", отмечается в нем.

Представитель министерства обороны Афганистана отметил в связи с этим, что заявление талибов - "чистой воды пропаганда".

"Талибан" не сможет достичь своих злонамеренных целей, и все их операции обречены на поражение, как это было в предыдущие годы", - заявил он.

Наблюдатели обращают внимание, что талибы распространили заявление в условиях, когда движение и США ведут переговоры по вопросам мирного урегулирования в Афганистане.

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