Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 12:05

Кабул. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ) привержено заключенному с США соглашению и выполняет его условия, говорится в обращении, с которым выступил его лидер Хайбатулла Ахундзада в преддверие праздника Эйд-аль-Фитр, знаменующего окончание священного для мусульман месяца Рамадан. Этот праздник будет отмечаться 24 мая.

"Исламский эмират (так талибы называют подконтрольные им территории) привержен подписанному с США соглашению и призывает противоположную сторону соблюдать взятые обязательства и не допустить, чтобы эта крайне важная возможность была утрачена", - отмечается в обращении Ахундзады.

"Я призываю официальных представителей США не позволить никому чинить препятствия этой возможности, что в конце концов расстроит это международно признанное двустороннее соглашение", - подчеркнул лидер афганских талибов.

Соглашение между афганскими талибами и США было подписано в феврале после многомесячных переговоров. Этим документом в частности предусмотрен вывод американских войск из Афганистана к концу будущего года в обмен на предоставление талибами гарантий безопасности.

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