Этот контент был опубликован 2 июня 2020 г. 2:23

Нью-Йорк (ООН), 2 июня. ИНТЕРФАКС - Афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ), несмотря на обязательства о разрыве связей с (запрещенной в России - ИФ) террористической структурой "Аль-Каида", предусмотренный соглашением с США, продолжают тесно общаться с ней, говорится в распространенном докладе наблюдателей Миссии ООН содействия Афганистану.

В документе, представленном Совету безопасности ООН, говорится, что в первую очередь талибы тесно контактируют с подразделением "Сеть Хаккани", действующим в стране.

"Движение "Талибан" регулярно консультировалось с "Аль-Каидой" во время переговоров с Соединенными Штатами и предлагало гарантии того, что будет чтить их исторические связи", - говорится в докладе.

В соответствии с соглашением между США и талибами от 29 февраля, последние обязались предотвратить использование "Аль-Каидой" афганской территории для угрозы безопасности Соединенных Штатов и их союзников. США в ответ обязались сократить численность своих войск в Афганистане.

Наблюдатели подчеркнули, что успешная реализация соглашения зависит о того, насколько талибы смогут вынудить "Аль-Каиду" прекратить деятельность в стране.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил накануне журналистам, что, по его мнению, доклад охватывает период до 15 марта, а для реализации американо-талибского соглашения талибам может потребоваться время.

"Они предприняли кое-какие шаги. Они должны сделать гораздо больше", - сказал он, отметив, что если талибы не выполнят свои обязательства, Вашингтон может пересмотреть свои.

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