Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 16:20

Дубай. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Независимая избирательная комиссия Афганистана объявила о переносе президентских выборов в стране на 28 сентября 2019 года, сообщает в среду афганский телеканал "Толо".

Глава афганского избиркома Хава Алам Нуристани заявила, что решение о переносе выборов связано с новыми поправками, внесенными в избирательное законодательство и "некоторыми другими обстоятельствами".

Ранее планировалось провести выборы президента в стране 20 июля 2019 года.

Х.Нуристани отметила, что на 28 сентября намечены не только президентские выборы, но и выборы в советы провинций, а также выборы в районные советы и региональные парламентские выборы в провинции Газни.

Кроме того, подчеркнула она, выборы пройдут 28 сентября, если все заинтересованные стороны, в особенности правительство Афганистана и международной сообщество выделят финансирование для избирательной комиссии.

1кю ар

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