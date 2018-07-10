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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 7:36 10.07.2018 - 07:36

Кабул. 10 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани отбыл в Брюссель для участия в саммите НАТО, сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря главы республики Шаххусайн Муртазави.

"Президент Афганистана во главе высокопоставленной государственной делегации страны отбыл в Брюссель, где примет участие и выступит на саммите с докладом", - сказал Ш.Муртазави журналистам.

От Афганистана в Брюссель на 29-ю встречу на высшем уровне глав государств и правительств стран-участниц Североатлантического альянса, которая пройдет 11-12 июля в новой штаб-квартире НАТО, также приглашен премьер-министр Абдулла Абдулла.

Ранее официальные афганские СМИ сообщали, что на встрече в Брюсселе планируется обсуждение вопросов, связанных с перспективой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

ав

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