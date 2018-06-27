Афганский лидер призвал талибов начать переговоры
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Кабул. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани в очередной раз призвал лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в России) прекратить кровопролитие и сеть за стол переговоров.
"Афганский народ требует мира. Я надеюсь, что руководство "Талибана" проявит уважение, которого они заслуживают, и примет его требования", - написал А.Гани в статье "Я буду вести переговоры с талибами в любом месте!", которая была опубликована в среду в New York Times.
"Я призываю их (талибов - ИФ) положительно откликнуться на мирное предложение, продлить соглашение о прекращении огня, договориться о месте проведения переговоров и добросовестно участвовать в формальном переговорном процессе", - говорится в статье.
"Народ Афганистана заслуживает прекращения этой войны, и регион и мир в целом могут выиграть от этого", - подчеркнул президент.
ав
Интерфакс