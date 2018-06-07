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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 9:21 07.06.2018 - 09:21

Кабул. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани объявил об одностороннем прекращении огня в стране.

"Правительство Исламской Республики Афганистан объявляет о прекращении огня с 27-го Рамадана (11 июня) до пятого дня Ид-уль-фитр (19 июня) после исторического постановления афганских улемов (богословов)", - написал А.Гани в четверг на своей страничке в Twitter.

"Это прекращение огня является для талибов возможностью проанализировать, что их насильственная кампания не завоевывает сердца верующих, а еще больше отталкивает", - говорится в сообщении.

"Объявлением о прекращении огня мы демонстрируем силу афганского правительства и волю народа к мирному урегулированию афганского конфликта", - подчеркнул президент.

ав

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