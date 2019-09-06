Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 10:25

Дубай. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани в субботу отправится на переговоры в США, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на источники.

Планируется, что в понедельник Гани проведет переговоры в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

Телеканал отмечает, что эта поездка состоится на фоне сообщений о настороженном отношении Кабула к предложениям об урегулировании афганского конфликта, подготовленным на переговорах между делегациями США и движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Также поездка состоится в преддверии президентских выборов, которые намечены в Афганистане на 28 сентября.

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