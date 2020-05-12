Этот контент был опубликован 12 мая 2020 г. 18:23

Дубай. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Ашраф Гани в ответ на непрекращающиеся атаки движения "Талибан" (запрещено в РФ) отдал приказ военным начать наступление на экстремистов, сообщило во вторник афганское издание Tolo News.

"В телевизионном обращении Гани сказал, что "Талибан" проигнорировал неоднократные призывы к сокращению насилия и прекращению огня. Он добавил, что призыв к прекращению огня не означает слабость; он значит приверженность к миру", - передает Tolo News.

При этом президент призвал талибов поддерживать мирные инициативы.

Во вторник сообщалось, что боевики совершили нападение на больницу в районе Дашти-Барчи в Кабуле: пять мирных жителей погибли, еще четыре человека получили ранения. Однако талибы отвергли причастность к нападению.

Tolo News напоминает, что с конца февраля афганские правительственные силы находились в состоянии "активной обороны", когда талибы согласились снизить уровень насилия в рамках заключения мирного соглашения с США. Однако после подписания соглашения, отмечает телеканал, интенсивность атак талибов существенно возросла.

1аю ав

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