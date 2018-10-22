Афганский солдат убил бойца сил НАТО, еще двух ранил

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Этот контент был опубликован 22 октября 2018 г. 17:16 22.10.2018 - 17:16

Кабул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана афганский солдат застрелил военнослужащего Миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщил в своем микроблоге в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Миссии. Сообщается, что инцидент произошел вечером в понедельник в провинции Герат. В ходе инцидента были ранены два других представителя международных сил. ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс