Афганский солдат убил бойца сил НАТО, еще двух ранил
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Кабул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана афганский солдат застрелил военнослужащего Миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщил в своем микроблоге в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Миссии.
Сообщается, что инцидент произошел вечером в понедельник в провинции Герат.
В ходе инцидента были ранены два других представителя международных сил.
ав
Интерфакс