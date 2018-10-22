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Кабул. 22 октября. ИНТЕРФАКС - На западе Афганистана афганский солдат застрелил военнослужащего Миссии НАТО "Решительная поддержка", сообщил в своем микроблоге в Twitter телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Миссии.

Сообщается, что инцидент произошел вечером в понедельник в провинции Герат.

В ходе инцидента были ранены два других представителя международных сил.

ав

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Интерфакс