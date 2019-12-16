Этот контент был опубликован 16 декабря 2019 г. 8:41

Кабул. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Спецназ афганской армии в Мазари-Шарифе (столица провинции Балх) после 20-часовой осады взял штурмом дом одного из лидеров Национального исламского движения Афганистана (НИДА) Низомуддина Кайсари, сообщает в понедельник афганский телеканал Tolo News.

"После захвата в доме Кайсари обнаружены убитыми восемь его сторонников, еще 30 задержаны", - говорится в сообщении. Самого Кайсари в доме не оказалось

Ранее сообщалось, что Низомуддин Кайсари, бывший начальник полиции уезда Кайсар провинции Фарьяб, спецпредставитель лидера НИДА, вице-президента Афганистана генерала Абдулрашида Дустума, был арестован в июле 2018 года. По сообщениям афганских СМИ, после ареста против Кайсари были возбуждены уголовные дела по 20 различным обвинениям, в том числе в причастности к убийствам и совершении военных преступлений, создании нелегальной армии, организации нападений на сотрудников правоохранительных органов и коррупции.

Арест Кайсари тогда вызвал массовые волнения сторонников НИДА на севере страны.

После освобождения в декабре 2018 года Кайсари, по требованию властей, покинул родной уезд Кайсар в провинции Фарьяб и поселился на окарине Мазари-Шарифа. Тогда его приближенные заявляли, что он отошел от политики и военных дел.

Афганские СМИ сообщают, что НИДА на прошедших 28 сентября выборах президента поддержала главного соперника нынешнего главы государства Ашрафа Гани, действующего премьера Абдуллу Абдуллу.

Между тем Кайсари перед выборами публично заявил о поддержке кандидата в президенты, бывшего главы Управления национальной безопасности Рахматуллы Набиля, обещав ему поддержку своих сторонников на голосовании.

Местные наблюдатели отмечают, что этим он мог вызвать недовольство как команды действующего президента Гани, так и генерала Дустума, который поддержал на выборах действующего премьера Абдуллу.

Колонна Абдуллы, который в минувшее воскресенье совершил поездку по северным провинциям Афганистана, была обстреляна неизвестными из автоматического оружия в районе Келагай, провинции Балх. Никто из членов делегации не пострадал.

вш

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!