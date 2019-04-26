Этот контент был опубликован 26 апреля 2019 г. 14:16

Кабул. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Армейский спецназ в центральной афганской провинции Урузган освободил из тюрьмы движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) 53 человека, в операции ликвидированы восемь боевиков, сообщили в пятницу в пресс-центре корпуса спецназа Минобороны Афганистана.

"В ходе операции, проведенной в ночь на пятницу на территории селения Аувам в уезде Хаз Урузган провинции Урузган военнослужащими первого батальона ликвидировано восемь террористов, из плена талибов освобождены 53 пленных", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что среди освобожденных были 32 военнослужащих, четыре афганских спецназовца, восемь сотрудников полиции, один сотрудник управления национальной безопасности, три чиновника и пять гражданских лиц.

вш

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