Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 7:55 01.07.2018 - 07:55

Тахар. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Подразделение специального назначения армии Афганистана армии восстановило контроль над речным портом Айханум в провинции Тахар на границе с Таджикистаном, сообщила в воскресенье пресс-служба минобороны Афганистана.

В ходе операции по освобождению порта Айханум, расположенного на территории уезда Дашти Кала на границе с Таджикистаном, было ликвидировано 10 вооруженных террористов, еще 15 боевиков ранены.

От присутствия террористов освобождены сам речной порт, а также кишлаки Джат-Хандан, Чалка, Алтаг, Байдингаг, Араб Кокул и Шур Тугай. Освобожденные от боевиков населенные пункты переданы в распоряжение подразделений министерства обороны и национальной полиции, говорится в сообщении.

Речной порт Айханум был захвачен боевиками в ночь на субботу. В ходе нападения были убиты два сотрудника пограничной полиции, еще два пограничника получили ранения, пять военнослужащих взяты в плен. Боевики в ходе атаки сожгли здание порта Айханум, один американский армейский внедорожник Humvee армейский броневик и два полицейских "рейнджера".

Ситуация на афганско-таджикской границе обсуждалась в субботу в Кабуле на встрече губернатора провинции Тахар Фазлуллы Муджадиди с министром обороны Афганистана Тариком Шахом Бахрами. Губернатор Тахара также встречался с высокопоставленными представителями МВД и Главного управления нацбезопасности Афганистана.

жг

Neuer Inhalt Horizontal Line