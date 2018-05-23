Афганский спецназ отбил у талибов 15 заложников
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Кабул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Из "тюрьмы" боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на юге Афганистана освобождены 15 заложников, сообщил пресс-секретарь губернатора провинции Гильменд Омар Звак.
"Накануне вечером в ходе спецоперации на территории уезда Марджа афганские "коммандос" освободили из плена 15 человек, в том числе полицейского. В ходе операции были задержаны шесть экстремистов", - сообщил в среду О.Звак официальному информационному агентству Bakhtar.
ав
Интерфакс