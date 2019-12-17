Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 10:33

Кабул.17 декабря. ИНТЕРФАКС - Афганский спецназ в северо-восточной афганской провинции Кундуз уничтожил учебный центр и полевой госпиталь запрещенной в России террористической организации "Талибан", ликвидированы 10 боевиков.

Операция проводилась в приграничном с Таджикистаном уезде Имам-Сахиб, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре 217-го корпуса Афганской национальной армии "Памир".

"Операция проведена в ночь на вторник при поддержке авиации на территории населенного пункта Хотун-Кала уезда Имам-Сахиб. В ходе операции ликвидировано 10 террористов, в том числе два боевика - уроженца Таджикистана", - сказал представитель пресс-центра.

вш

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