Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 8:04

Кабул. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани во вторник объявил об освобождении из тюрьмы Баграм трех террористов в обмен на освобождение двух иностранных преподавателей, захваченных талибами ("Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) несколько лет назад в заложники.

"Из тюрьмы Баграм будут освобождены Хаджи Маликхан Валихан Зуй, Абдурашид Мухуммад Умиар Зуй и Анас Джалолиддин Зуй. Решение об освобождении было принято в результате тесных и всесторонних консультации с международными партнерами, и особенно с США, с целью содействия прямым переговорам с талибами ради достижения мира и стабильности, которые являются желанием каждого жителя этой многострадальной земли", - заявил Гани.

Анас Джалолиддин Зуй, известный как Анас Хаккани, является сыном учредителя террористической сети "Хаккани" - Джалалиддина Хаккани. Анас Хаккани был задержан силовыми структурами Афганистана в ходе спецоперации в 2014 году по обвинению в совершении террористических актов. Двое других являются известными полевыми командирами движения "Талибан".

Преподаватели Кабульского Американского университета американец Кевин Кинг (Kevin King) и австралиец Тимоти Викс (Timothy Weeks) были захвачены талибами в августе 2016 года.

Американский университет как независимое учебное заведение, в котором преподаются гуманитарные дисциплины, был построен при поддержке США в 2006 году.

Тв пч

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