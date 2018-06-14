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Этот контент был опубликован 14 июня 2018 г. 10:39 14.06.2018 - 10:39

Кабул. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Несмотря на объявленное правительством Афганистана в связи с празднованиями Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) прекращение огня, афганской полиции дано право отвечать на нападения боевиков, сообщил министр внутренних дел республики Ваис Бармак.

"Мы соблюдаем режим перемирия, но, в случае нападения на наши подразделения, командирам на местах дано право самостоятельно принимать решение по ответным мерам. Для этого им нет необходимости получать "добро" в центре. Они имеют право на свою защиту", - заявил министр в четверг на пресс-конференции в Кабуле.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня. Талибы в свою очередь заявили, что будут соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней, которые начинаются утром в пятницу.

В.Бармак подтвердил наличие потерь среди сотрудников силовых структур Афганистана в ходе нападения боевиков в уезде Сайяд провинции Сарипул, но отметил, что сведения об этом в СМИ преувеличены.

"Там были две ожесточенные атаки противника, у нас действительно есть потери среди военнослужащих национальной армии и полиции. Но они не достигают ста человек. Сведения, которые представили некоторые СМИ, абсолютно неверные", - сообщил он.

ав

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