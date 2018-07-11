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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Греческие власти решили выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства, сообщила в среду газета "Катимерини".

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников.

Собеседники газеты отметили, что эта инициатива последовала за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое помимо прочего связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества.

Издание отмечает, что, несмотря на нынешнее развитие событий, Греция продолжает рассчитывать на сотрудничество с Россией и развитие дружеских отношений между народами, отмечая, что это должно происходить на основе взаимного уважения суверенитета.

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Интерфакс