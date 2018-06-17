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Этот контент был опубликован 17 июня 2018 г. 11:38 17.06.2018 - 11:38

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Рим. 17 июня. ИНТЕРФАКС - Главы греческого и македонского МИД, Никос Котзиас и Никола Димитров, подписали в воскресенье соглашение о новом официальном названии Македонии, сообщает агентство ЭФЭ.

Церемония подписания состоялась на границе между обеими странами в присутствии премьеров обеих стран, главы европейской дипломатии Федерики Могерини, спецпредставителя ООН Мэтью Нимица и других высокопоставленных лиц.

Соглашение позволяет завершить многолетний спор между Афинами и Скопье. Греческую сторону не устраивало название республика Македония, так как, по ее мнению, оно было слишком созвучно с греческой областью Македония.

Согласно договоренности, новым официальным названием страны будет Республика Северная Македония.

"Сегодня мы выполняем наш патриотический долг, мы делаем исторический шаг, чтобы залечить раны прошлого и открыть путь к сотрудничеству для наших стран, Балкан и всей Европы", - заявил премьер Греции Алексис Ципрас.

Планируется, что соглашение вступит в силу в течение шести месяцев. Его еще должен ратифицировать парламент Македонии, затем вопрос о названии страны будет вынесен на референдум. Наконец, властям Македонии нужно будет определить, не нарушает ли конституцию переименование страны. После завершения всех этих процедур соглашение будет передано на утверждение греческому парламенту.

Урегулирование данного вопроса считается принципиально важным для будущего Македонии. Предполагается, что после его вступления в силу греческая сторона перестанет блокировать процесс присоединения Македонии к таким объединениям как ЕС и НАТО.

1во бп

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