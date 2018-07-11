Афины обвинили РФ во вмешательстве во внутренние дела, высылают двух российских дипломатов
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Греческие власти решили выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства, сообщила в среду газета "Катимерини".
По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников.
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Интерфакс