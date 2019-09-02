Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 11:50

Брюссель. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Греческое правительство в понедельник объявило о введении экстренных меры для борьбы против всплеска незаконной иммиграции, сообщают европейские СМИ.

В частности, в рамках этих мер будет усилено патрулирование пограничных районов. Власти также намерены ускорить процесс депортации нелегальных мигрантов, а для этого сократить время рассмотрения запросов на предоставления статуса беженца. До сих пор этот процесс занимал несколько месяцев, в течение всего этого времени люди, подавшие запросы, могли находиться на территории Греции.

Кроме того, местные власти намерены перенаправлять иммигрантов с островов на материковую часть, чтобы в случае выявления того, что они незаконно прибыли в Грецию из Турции, быстрее возвращать их обратно в Турцию в рамках действующего с этой страной соглашения.

"Мы также начнем отправлять нелегальных иммигрантов обратно в Турцию, которая, среди прочего, считается безопасной страной (и потому - подходит для размещения беженцев - ИФ)", - сказал министр по делам защиты граждан Михалис Хрисохоидис.

Согласно данным ООН, за этот год около половины из 56 тыс. беженцев и нелегальных иммигрантов прибыли в Европу через греческие острова.

Наиболее сложная ситуация на греческом острове Лесбос, где расположен лагерь "Мориа", в котором в настоящее время находятся более 10 тыс. иммигрантов.

Турция и ЕС в марте 2016 года заключили соглашение, целью которого является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Согласно договоренностям, все нелегалы, которые после 20 марта 2016 года добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно. Кроме того, за каждого нелегала страны ЕС должны принимать одного беженца на законных основаниях.

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