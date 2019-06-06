Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 14:15

Дубай. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Совет мира и безопасности Африканского союза (АС) принял решение приостановить участие Судана в деятельности организации до момента формирования в стране временного гражданского правительства.

"Совет мира и безопасности АС незамедлительно приостановил участие Республики Судан во всей деятельности АС вплоть до эффективного установления переходного правительства, управляемого гражданскими лицами, что является единственным способом вывести Судан из нынешнего кризиса", - говорится на странице Совета мира и безопасности в Twitter.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

В понедельник утром в понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Согласно заявлениям оппозиции, с понедельника в результате беспорядков погибли более ста человек. Между тем, суданские военные опровергают информацию о том, что они применили силу в отношении протестующих.

Командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан в среду заявил о готовности к диалогу с оппозицией без ограничений. Однако оппозиция эти предложения отвергла, напомнив о гибели демонстрантов.

1аю ар

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