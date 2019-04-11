Этот контент был опубликован 11 апреля 2019 г. 18:53

Лондон. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Противоборствующие стороны в Судане должны проявлять спокойствие и уважать права граждан страны, заявил в четверг председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.

"Председатель призывает все заинтересованные стороны сохранять спокойствие и предельную сдержанность, а также уважать права граждан Судана, иностранных граждан и частной собственности в интересах страны и народа", - говорится в его заявлении.

Также в Африканском союзе отметили, что военный переворот - не лучшее решение проблем Судана.

"Председатель выражает убежденность Африканского союза в том, что военный переворот не является уместным ответом на те вызовы, которые стоят перед Суданом", - говорится в заявлении.

Также Африканский союз призывает стороны к переговорам и выражает готовность поддержать народ Судана.

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф.

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