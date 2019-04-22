Этот контент был опубликован 22 апреля 2019 г. 18:11

Лондон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - Делегации стран-членов Африканского союза соберутся в Египте во вторник сразу на два внеплановых саммита - вокруг ситуации в Ливии и в Судане, сообщают в понедельник западные СМИ.

Саммиты организует президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, который в настоящий момент председательствует в Африканском союзе. Члены союза обсудят "развитие ситуации в Судане", где не утихают протесты после отстранения от власти Омара аль-Башира.

Кроме того, они намерены рассмотреть варианты действий, чтобы остановить развитие кризиса в Ливии, где командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар ведет наступление на Триполи.

В Египет на саммит по Судану, в частности, прибудут президент Чада Идрис Деби, президент Руанды Поль Кагаме, президент Конго Дени Сассу-Нгессо, президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед, лидер ЮАР Сирил Рамафоза и президент Джибути Исмаил Омар Гелле.

Также в этой встрече примут участие представители Эфиопии, Южного Судана, Уганды, Кении и Нигерии.

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