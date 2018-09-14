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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 13:23 14.09.2018 - 13:23

Москва/Рим. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Международный аэропорт Болоньи не будет обслуживать рейсы до 18 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы, следует из сообщения, опубликованного на сайте аэропорта.

"Аэропорт имени Гульельмо Маркони не будет отправлять и принимать рейсы с 00:01 14 сентября до 06:00 18 сентября в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы. Все рейсы будут отменены или направлены в другие аэропорты", - говорится в сообщении.

В аэропорту посоветовали туристам, полеты которых запланированы на эти даты, связаться со своими авиакомпаниями, чтобы узнать о возмещениях, подобрать альтернативный перелет или повторно забронировать рейс.

В воздушной гавани уточнили, что период для проведения ремонтных работ в аэропорту был определен с учетом наилучших погодных условий.

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