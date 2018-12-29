Аэропорт Ганновера временно закрыт из-за ЧП - Twitter

Этот контент был опубликован 29 декабря 2018 г. 18:57

Берлин. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Аэропорт Ганновера временно закрыт из-за ЧП, сообщает полиция города.

"В настоящее время вылетов рейсов нет. Работа аэропорта приостановлена", - сказано в сообщении в аккаунте полиции в Twitter.

Ранее полиция сообщала, что неизвестный за рулем автомобиля с польскими номерными знаками протаранил ворота и въехал на территорию перед взлетным полем. Полиция остановила автомобиль и задержала водителя.

Обстоятельства ЧП неизвестны, другие подробности не сообщаются.

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