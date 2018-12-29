Аэропорт Ганновера временно закрыт из-за ЧП - Twitter

Берлин. 29 декабря. ИНТЕРФАКС - Аэропорт Ганновера временно закрыт из-за ЧП, сообщает полиция города.
"В настоящее время вылетов рейсов нет. Работа аэропорта приостановлена", - сказано в сообщении в аккаунте полиции в Twitter.
Ранее полиция сообщала, что неизвестный за рулем автомобиля с польскими номерными знаками протаранил ворота и въехал на территорию перед взлетным полем. Полиция остановила автомобиль и задержала водителя.
Обстоятельства ЧП неизвестны, другие подробности не сообщаются.
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