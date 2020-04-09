Этот контент был опубликован 9 апреля 2020 г. 6:09

Пекин. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - В минувшую среду, в первый день после отмены транспортной блокады китайского города Уханя, который считается эпицентром распространения коронавируса, городской аэропорт "Тянхэ" осуществил прием и отправление 221 авиарейса, сообщил журналистам представитель воздушной гавани.

Таким образом, по словам чиновника, работа аэропорта восстановлена на 99,1% по сравнению с периодом до закрытия города для всех видов транспорта в январе текущего года.

За среду было осуществлено 107 авиарейсов из Уханя, пассажиропоток составил 7 тыс. 119 человек, 114 рейсов прибыло в Ухань, прилетело 4 тыс. 595 пассажиров.

Запрет на въезд и выезд всех видов транспорта был введен 76 суток назад после того, как инфекция стала распространяться сначала в масштабах провинции, а затем по стране. Он был снят решением правительства страны после того, как в Ухане и Хубэе число вновь подтвержденных случаев заболевания и смертности было сведено практически к нулю.

В то же время, председатель Государственного комитета здравоохранения КНР Ма Сяовэй предупредил, что снятие блокады не означает полной победы над инфекцией.

"8 апреля не является днем окончательной победы над эпидемией, снятие блокады не означает полного освобождения, а отсутствие новых случаев заражения не означает полного отсутствия рисков", - заявил он на совещании в ведомстве.

По словам чиновника, "надо трезво оценивать, что значительно увеличились риски завозных случаев заболевания", активизация контактов населения Уханя по мере восстановления экономической и общественной деятельности также добавляет опасности новых случаев инфицирования. Все это требует не ослаблять бдительность и продолжать жестко контролировать ситуацию.

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