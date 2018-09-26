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Этот контент был опубликован 26 сентября 2018 г. 12:23 26.09.2018 - 12:23

Дубай. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Международный аэропорт Митига в Триполи возобновил работу спустя две недели после того, как подвергся ракетном удару, сообщают в среду западные СМИ.

По данным администрации аэропорта, ожидается, что авиаперевозчики возобновят рейсы в аэропорт в начале следующей недели.

Около двух недель назад единственный действующий аэропорт столицы Ливии подвергся ракетном удару.

Ранее он уже закрывался на несколько дней из-за ожесточенных столкновений между противоборствующими сторонами, что препятствовало обеспечению безопасности полетов.

За время столкновений, по данным местных органов здравоохранения, погибли 117 человек. Еще 404 человека пострадали, а 20 человек пропали без вести.

Стычки, зафиксированные с конца августа, происходят между двумя группировками, связанными с правительством национального согласия, созданного при поддержке ООН, отмечают СМИ. Они начались после того как вооруженная группа "Седьмая пехотная бригада", связанная с министерством обороны правительства национального согласия, обвинила вооруженную группу "Революционная бригада Триполи", связанную с МВД правительства национального согласия, в нападении на свои позиции в Триполи.

В Ливии ситуация регулярно обостряется с момента свержения ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году. В настоящее время в стране сохраняется двоевластие: на востоке, в городе Тобрук, находится парламент, на западе, в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Фаиза Сараджа.

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