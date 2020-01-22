Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 16:39

Дубай. 22 января. ИНТЕРФАКС - Аэропорт Митига ливийской столицы Триполи, прервавший ранее в среду работу из-за обстрела ракетами, вернулся в нормальный режим функционирования, сообщает агентство Associated press (AP).

Приостановка работы аэропорта длилась примерно час.

Ранее стало известно, что по аэропорту Митига были выпущены шесть ракет из установки типа "Град". AP отмечает, что неизвестно, кто точно атаковал аэропорт, однако ранее признанное ООН правительство национального согласия (ПНС) Ливии возложило ответственность за произошедшее на силы командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара.

AP напоминает, что Митига является единственным функционирующим аэропортом города Триполи, где заседает ПНС, а также военной базой ПНС. В связи с этим объект представляет стратегическую ценность для наступающих сил Хафтара.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире ПНС во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

1аю

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