Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 16:31

Дубай. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Единственный действующий в Триполи международный аэропорт - Митига - приостановил отправление и прием авиарейсов, сообщают в понедельник ливийские СМИ.

Отмечается, что на такой шаг руководство аэропорта пошло из соображений безопасности пассажиров, после того, как ранее в понедельник аэропорт обстреляла боевая авиация Ливийской национальной армии (ЛНА).

Командующий ЛНА Халифа Хафтар на прошлой неделе объявил о начале наступления на Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны в городе Тобрук находится парламент, а на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Файеза Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром.

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