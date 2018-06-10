Аэропорт Франкфурта возобновляет отправку пассажиров отмененных из-за непогоды рейсов
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Франкфурт-на-Майне. 10 июня. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - Аэропорт Франкфурта-на-Майне начал отправку пассажиров, чьи рейсы из-за непогоды отменили накануне вечером.
Как передал корреспондент "Интерфакса", утром в воскресенье часть пассажиров отправилась по желаемым направлениям: напрямую и с пересадками в других европейских городах. В настоящее время порядка 400 человек стоят в очереди к стойкам ребукинга, их число постоянно увеличивается.
Согласно информации на табло в аэропорту Франкфурта, в настоящее время задерживаются рейсы в Новый Орлеан, Нью-Йорк, хорватский Сплит, в Порто, на Ибицу и ещё по ряду направлений. Несколько рейсов перенесены с вечера субботы на день воскресенья.
Во Франкфурте ясная погода.
Накануне из-за грозы и дождя аэропорт Франкфурта принимал рейсы с большой задержкой, а также отменил несколько полетов: в Белград, Санкт-Петербург, Осло, Люксембург, Прагу, Милан, Нюрнберг, Москву и по другим направлениям.
В частности, в Санкт-Петербург самолёт должен был вылететь в 18:55 субботы по местному времени. Вылет несколько раз откладывался, около 22:00 пассажирам сообщили, что рейс отменён.
Пассажирам отмененных рейсов предложили размещение в отелях, к ночи воскресенья за ваучерами на гостиницы выстроилась порядка тысячи человек.
Почти все отмененные рейсы выполняются авиакомпанией Lufthansa.
Нс аг
Интерфакс