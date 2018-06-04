Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 19:47 04.06.2018 - 19:47

*** Он уточнил, что эти действия соответствуют условиям соглашения по иранской ядерной программе

(во втором абзаце уточняется количество установок по обогащению урана: 190 тыс.)

Дубай. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в понедельник заявил, что Организация по атомной энергии Ирана начнет подготовку к наращиванию объемов обогащаемого урана, причем в соответствии с положениями соглашения по иранскому атому.

"Организация по атомной энергии Ирана обязана подготовить почву для (работы - ИФ) 190 тыс. рабочих установок по обогащению урана, но в рамках СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий - ИФ)", - приводит агентство "Фарс" слова А.Хаменеи.

Он уточнил, что соответствующим иранским инстанциям следует быть готовыми к любому решению властей Ирана.

При этом аятолла предупредил Европу, что ей не следует думать, будто Иран будет придерживаться СВПД, если европейские страны действительно не выступят против выхода США из этого договора и возобновления американских санкций против Тегерана.

"Слова, произнесенные (официальными лицами - ИФ) некоторых европейских стран, указывают на их ожидания, что иранский народ будет согласен исполнять положения ядерного соглашения, и жить под санкциями. Я говорю европейским государствам, у которых есть непоследовательность в мыслях: это ваша мечта, которая не станет правдой", - отметил руководитель Исламской республики Иран

"Иранский народ не потерпит одновременно и санкций и ограничений в ядерной сфере", - подчеркнул он.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и о начале процесса восстановления санкций против Тегерана.

аю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line